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أمير مكة بالنيابة يطلق برنامج لنبادر التطوعي

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أمير مكة بالنيابة يطلق برنامج لنبادر التطوعي أمير مكة بالنيابة يطلق برنامج لنبادر التطوعي
أطلق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، بحضور الأمير سعود بن جلوي برنامج "لنبادر" أحد برامج التطوع والشراكة المجتمعية بجدة.

وأطلع الأمير بدر بن سلطان على أهداف البرنامج الرامي لتبني المبادرات المجتمعية في القطاعين العام والخاص ، وتسهيل إجراءات نجاحها عبر تأسيس فرقة تطوعية ذات أهداف متخصصة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى إبراز الدور الريادي لمحافظة جدة في إنجاح مخرجات ما يتم تبنيه من مبادرات وبرامج تطوعية ، بالإضافة لترسيخ مفهوم التكامل البناء بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وإعداد الخطط الاستراتيجية وتوزيع المهام بحيث نصل إلى مبادرتين شهرية وبرامج تطوع أسبوعية بالإضافة لبناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة والجهات التعليمية لتطوير مفهوم وآلية التطوع وفق تدريب منهجي، وتقييم واعتماد أكاديمي.

عقب ذلك شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة توقيع مذكرة تعاون بين برنامج "لنبادر" والغرفة التجارية بجدة ويهدف البرنامج الذي وقعه عن الجانبين نائب رئيس الغرفة خلف العتيبي ومديرة البرنامج سارة العايد إلى دعم رواد الأعمال وفتح المجالات لهم من خلال تنوع المبادرات إضافة لترسيخ مفهوم التطوع ، وكذلك دعم البرامج المجتمعية وتبني مبادراتها في القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات نجاحها.

من جانب آخر، استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لدولة قطر راشد بن سعيد الخيارين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


الوطن السعودية

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