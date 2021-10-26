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انطلاقة "رالي التحدي – مسيرة التضامن العربي" من القاهرة إلى مكة المكرمة

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يختتم مساره في نيوم.. و"بن جديع" يؤكد جاهزية محطاته في

انطلاقة

انطلق صباح اليوم من العاصمة المصرية القاهرة رالي التحدي – مسيرة التضامن العربي، الذي ينظمه الاتحاد العربي للدراجات النارية وشركة FG SPORTS برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون بين وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وستمر رحلة مسيرة التضامن العربي "رالي التحدي" بمدينة الغردقة، ومن ثم سيبدأ مسيرته في الأراضي السعودية من مدينة نيوم متجهاً إلى محافظتي ينبع ورابغ، ثم يتجه إلى مكة المكرمة ومنها إلى محافظة جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة ونيوم في طريق عودته إلى جمهورية مصر العربية؛ حيث يشارك فيه دراجون من السعودية ومصر يقطعون مسافة 3400 كم؛ وهم "من مصر":

محمد كريمة وشريف رميح وفتحي خليفة وعمر أبو داود ووليد إبراهيم وطارق محمد وأحمد قنديل ومحمد عيسى ووائل عباس وهيثم السويفي ووليد عبدالرحيم ومحمود حسين وممدوح عبدالقادر وأحمد جعفر ومسعد كوهيه وإسماعيل جاويش وسيد أحمد وعمرو الصيفي ومحمد فرج ومحمود حسن ومصطفى الديب وخالد عبده.

ومن السعودية: مصطفى الشريف وإيهاب الجامبي ومحمد صغير وخالد الزهراني وعيسى سعيد وأحمد برناوي وعز الدين خلف وسلطان أو هوساوي ورمزي الوافي وعاطف نميري وممدوح المدني وفارس الحربي وفواز مراد وعبدالله بن محفوظ

وأحمد العليوني.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لرالي التحدي – مسيرة التضامن العربي – شركة FG SPORTS الدكتور مقبل بن جديع، أن "الرالي يهدف إلى تعزيز روح التضامن بين الشباب العربي وفق أهداف جامعة الدول العربية، التي ترعى هذه المسيرة، ونشكر أمين الجامعة الأستاذ أحمد أبو الغيط على اهتمامه بإقامة ودعم هذه الفعالية الرياضية في الدراجات النارية"، مبينًا أن "هناك مشاركات شرفية من دول فلسطين والكويت وجيبوتي والسودان، إلى جانب الدراجين من فريق مصري وفريق المتحدون السعودي"، مضيفاً: "يحظى الرالي بمتابعة واهتمام من الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد العربي والسعودي للدراجات والسيارات، ومن الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية العربية، ونشكرهما على هذا الدعم والاهتمام والمتابعة".

وأوضح "بن جديع" أن "جميع الترتيبات الخاصة بمواقع محطات مسار الرالي داخل الأراضي السعودية مكتملة من كافة النواحي التنظيمية واللوجستية، فهناك تعاون قائم مع الاتحاد العربي للدراجات النارية لمراحل مسار الرالي، ونشكر أمين عام الاتحاد الأستاذ إبراهيم فريد عن جهوده وتعاونه الكبير".

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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