«كلوب هيجري ورايا» .. محمد صلاح تعليقًا على خلع قميصه

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يقدم الفرعون المصري محمد صلاح أداء لافتاً مع فريق ليفربول منذ بداية الموسم الجاري مما جعله عنوان الخطورة الأول في صفوف الفريق ومصدر الرعب لمنافسي الريدز سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأدلى محمد صلاح بتصريحات خلال الساعات الماضية مع شبكة بي.إن سبورتس، تحدث فيها عن تألقه في الفترة الماضية والأهداف التي يسجلها واحتفالاته عقب تسجيل الأهداف.

ودخل محمد صلاح التاريخ بعدما سجل ثلاثية أمس الأول الأحد في مرمى فريق مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

وتحدث محمد صلاح عن ظاهرة خلع قميصه التي ظهرت في بعض المباريات مؤخراً احتفالا بتسجيل الأهداف، موضحاً أن ذلك يأتي صدفة ولا يرتب له.

وقال محمد صلاح: في مباراة كريستال بالاس فقط تعمدت خلع قميصي لأنني اعتقدت أنني عادلت رقم دروجبا في عدد الأهداف بالدوري الإنجليزي، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنني أحتاج لتسجيل هدف آخر لمعادلة الـ 104 أهداف التي سجلها.

وأضاف محمد صلاح: لن أخلع قميصي مرة أخرى لأنني لو فعلتها مجددأً يورجن كلوب «هيجري ورايا».

ويحصل اللاعب الذي يخلع قميصه على بطاقة صفراء ولذا قال محمد صلاح إن المدير الفني للفريق يورجن كلوب سيجري وراءه.