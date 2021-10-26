أخبار عاجلة

رسمياً.. الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز -
بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر -
بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات -
واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان -
تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6% -
الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم قوات جبهة تيغراي صوب العاصمة -
مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد "الزهراني" رتبة "مقدم" -
"عتود جازان" يستعدّ لاستقبال زواره في فصل الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«كلوب هيجري ورايا» .. محمد صلاح تعليقًا على خلع قميصه

Print
«كلوب هيجري ورايا» .. محمد صلاح تعليقًا على خلع قميصه «كلوب هيجري ورايا» .. محمد صلاح تعليقًا على خلع قميصه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقدم الفرعون المصري محمد صلاح أداء لافتاً مع فريق ليفربول منذ بداية الموسم الجاري مما جعله عنوان الخطورة الأول في صفوف الفريق ومصدر الرعب لمنافسي الريدز سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأدلى محمد صلاح بتصريحات خلال الساعات الماضية مع بي.إن سبورتس، تحدث فيها عن تألقه في الفترة الماضية والأهداف التي يسجلها واحتفالاته عقب تسجيل الأهداف.

ودخل محمد صلاح التاريخ بعدما سجل ثلاثية أمس الأول الأحد في مرمى فريق مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

وتحدث محمد صلاح عن ظاهرة خلع قميصه التي ظهرت في بعض المباريات مؤخراً احتفالا بتسجيل الأهداف، موضحاً أن ذلك يأتي صدفة ولا يرتب له.

وقال محمد صلاح: في مباراة كريستال بالاس فقط تعمدت خلع قميصي لأنني اعتقدت أنني عادلت رقم دروجبا في عدد الأهداف بالدوري الإنجليزي، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنني أحتاج لتسجيل هدف آخر لمعادلة الـ 104 أهداف التي سجلها.

وأضاف محمد صلاح: لن أخلع قميصي مرة أخرى لأنني لو فعلتها مجددأً يورجن كلوب «هيجري ورايا».

ويحصل اللاعب الذي يخلع قميصه على بطاقة صفراء ولذا قال محمد صلاح إن المدير الفني للفريق يورجن كلوب سيجري وراءه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: دعم السيسي لنا يعبر عن مكانة مصر الأفريقية

المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: دعم السيسي لنا يعبر عن مكانة مصر الأفريقية

منظمات حقوقية تدشن «الشبكة المصرية للحقوق المدنية» من أجل مجتمع مدني مصري

منظمات حقوقية تدشن «الشبكة المصرية للحقوق المدنية» من أجل مجتمع مدني مصري

لليوم الرابع.. تواصل جهود إعادة تشغيل محطة رياح جبل الزيت برأس غارب وربطها بالشبكة الموحدة

لليوم الرابع.. تواصل جهود إعادة تشغيل محطة رياح جبل الزيت برأس غارب وربطها بالشبكة الموحدة