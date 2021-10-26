الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها

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تضمّنت القبض على منفذي جرائم سطو وسرقة

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على 5 مواطنين في الرياض قاموا بمشاجرة جماعية في طريق عام نتيجة خلاف بينهم، وقيام أحدهم بدهس متعمد لأحد أطراف المشاجرة.

وتضمّن الفيديو القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في عسير قاما بإتلاف جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك، ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

وتضمّن الفيديو كذلك القبض على 6 مواطنين في المدينة المنورة قاموا بالسطو على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي.

ولفت الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في المدينة المنورة قام بسرقة مبلغ 45 ألف ريال من خزنة أحد المحال التجارية، كما تم القبض على مواطن في الرياض ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري وإطلاق النار في الهواء وتوثيق ذلك ونشره.