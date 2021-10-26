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نائب وزير التجارة تستقبل وفداً من أصحاب الأعمال الأمريكيين

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نائب وزير التجارة تستقبل وفداً من أصحاب الأعمال الأمريكيين نائب وزير التجارة تستقبل وفداً من أصحاب الأعمال الأمريكيين
استعرضت سبل تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال السعودي

نائب وزير التجارة تستقبل وفداً من أصحاب الأعمال الأمريكيين

استقبلت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري اليوم، وفداً من أصحاب الأعمال الأمريكيين عن ولاية كولورادو، ضم 10 مديري شركات متخصصة في القطاعات المالية والطاقة والمقاولات والإدارة والاستشارات وتطوير الأعمال.

واستعرضت الرئيس التنفيذي للمركز مع الوفد الذي ترأسه السيدة ديبي براون رئيسة مجلس الأعمال في ولاية كولورادو، وبحضور رواد وأصحاب الأعمال السعوديين، سبل تعزيز التعاون بين هذه الشركات وقطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاعات التي تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، بما يتواكب مع خطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدّمت "المطيري" عرضاً عن دور المركز الوطني للتنافسية في تعزيز تنافسية المملكة، إلى جانب تناول الإصلاحات والإجراءات التي تمت لبناء منظومة تشريعية مرنة وشفافة لقطاع الأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي ختام اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، اطلع الوفد على منصتي "استطلاع" و"مرئيات"، اللتين تسهمان في رفع التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته من خلال إبداء المرئيات حول مشروعات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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