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"الداخلية العرب" ينوه بنتائج قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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"الداخلية العرب" ينوه بنتائج قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر "الداخلية العرب" ينوه بنتائج قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
"كومان": تجسد الدور الريادي الذي تقوم به المملكة لقيادة الحقبة الخضراء

نوه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان إلى نتائج القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عقدت في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور عربي وإقليمي ودولي رفيع، والنجاح الكبير الذي حققته في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المملكة ودول المنطقة والمجتمع الدولي؛ لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية وحماية الطبيعة.

وأكد الدكتور كومان أهمية الجهود الكبيرة غير المسبوقة التي قامت بها المملكة في التهيئة وحشد الإمكانات، من خلال هذه المبادرة التي تعد جزءًا رئيسًا من رؤيتها 2030 بما تنطوي عليه من رؤى وأبعاد طموحة، تجسد الدور الريادي والكبير الذي تقوم به المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده لقيادة الحقبة الخضراء القادمة، تماشيا مع رؤيتها التطويرية الشاملة، وجهودها الدؤوبة - من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر - في مجابهة التحديات البيئية المتنوعة، وحرصها على تحقيق المستهدفات العالمية، لما من شأنه تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على دول المنطقة والعالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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