مكتب "حمدوك": لا بديل إلا الشوارع والعصيان لاسترداد المكتسبات

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أشار إلى أن رئيس الوزراء يمثل السلطة التنفيذية المعترف بها

اعتبر مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم "الثلاثاء"، أنه "لا بديل إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة السودانية".

وذكر المكتب عبر حسابه في "فيسبوك" أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المعزول عقب انقلاب عسكري، هو السلطة التنفيذية المعترف بها من الشعب السوداني والعالم؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال: "إن كلمات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن".