الاتحاد السعودي يطلق مسابقة "نجوم المستقبل" لاكتشاف المواهب

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للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم مسابقة "نجوم المستقبل" التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الكروية للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا، باستخدام مقاطع الفيديو عبر إرسالها من خلال منصة قرنتافاي.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة شهر تطبيق عدد من التحديات والمهارات الأسبوعية يؤديها المشارك ويوثقها بتسجيل الفيديو، قبل أن يقوم برفعها في القسم المخصص للمسابقة على المنصة، على أن يتم اختيار أفضل المشاركات لتدخل مرحلة التصويت لفرصة الفوز بجوائز أسبوعية متنوعة.

وتنطلق المرحلة الثانية بعد نهاية فترة المشاركة؛ حيث يتم فيها تقييم جميع مقاطع اللاعبين لتتم تصفيتها واختيار المواهب المؤهلة للاختبارات الميدانية، على أن يتم اختبار المؤهلين ميدانيًّا في تجارب أداء تحت إشراف مدربين ومختصين.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحول التقني الذي يعد أحد مسارات استراتيجية التحول للكرة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؛ إذ تعمل هذه الاستراتيجية على اعتماد الحلول التقنية في مجالات الأداء والمتابعة الصحية ضمن مسار تطوير المواهب، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات مع المؤسسات الرائدة في مجال التقنيات الرياضية، بهدف الوصول إلى تسجيل أكثر من 200 ألف لاعب ومتابعة أكثر من 6 آلاف موهوب بحلول عام 2025؛ إذ تعتبر منصة قرنتافاي السعودية المنصة الأكبر في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب، وحاصلة على عدد من الجوائز في الابتكار والتقنيات الرياضية في أكبر تجمع تقني في العالم، إضافة إلى فوزها في النهائي السعودي لكأس العالم لرواد الأعمال والمنظّم عن طريق مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك".