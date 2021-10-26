"الرئيس التنفيذي للمرئي" تدشن الصالون الإعلامي وتكرم الفائزين بمسابقة اليوم الوطني

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"المالك": ثقتنا كبيرة في فرق العمل في الوزارات والهيئات

دشنت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إسراء بنت منصور عسيري، أعمال وفعاليات "الصالون الإعلامي"، مساء أمس، بالقاعة الرئيسية بمقر الهيئة في حي الصحافة بالرياض.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك.

وشكر خالد المالك إسراء عسيري على رعايتها هذا الحفل، ورحب بالإعلاميين والإعلاميات، وقال: إن الصالون الإعلامي يهدف إلى تمكين الجميع من تبادل الخبرات بين رواد ورائدات الإعلام وشبابنا من الطلاب والخريجين والشغوفين بالإعلام، وتوطيد العلاقات بين الأسرة الإعلامية من خلال الحوارات المهنية والاجتماعية والأخوية والودية، وإقامة ملتقى أخوي في ختام الموسم الصيفي أو الشتوي في موقع مناسب تتم الدعوة إليه في حينه.

وامتدح "المالك" المشروع الإعلامي الوطني الذي تشرف عليه سبع وزارات وهيئات، ويأتي بعنوان "المحتوى الرقمي.. سوق واعد"، والذي يعد رافداً حيوياً لاقتصادنا الوطني، رحب به وسطنا الإعلامي ولقي إشادةً واسعة لثقة الجميع بانعكاساته الإيجابية على أداء رسالتنا الإعلامية الوطنية.

وقال: ثقتنا كبيرة في فرق العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات في إظهاره بالمستوى المأمول ليترجم تطلعات رؤيتنا المباركة 2030 واستراتيجية التحول الوطني وجودة الحياة.

وقدم تهنئته لجميع الفائزين والفائزات في مسابقة الهيئة بمناسبة "اليوم الوطني91"، وقدم شكره لجميع المشاركين والمشاركات في مسارات المسابقة (القصة الصحفية، القصة التلفزيونية، الكاريكاتير، البودكاست، الموشن جرافيك، القصة الفوتوغرافية).

كما هنأ أمين الحبارة لفوزه بجائزة بورتو الدولية الشرفية للكارتون، وإيمان الشمري لفوزها بجائزة بيروت الإنسانية عن مقالها المنشور بصحيفة "الجزيرة" بعنوان: (قتلوك يا بيروت).

بعدها ألقت إسراء عسيري كلمة أوضحت فيها أن الهيئة تعمل على الأدوات الكفيلة بالخوض بالقدرات الوطنية من خلال تكفلها بإطلاق برامج تدريبية على مستوى عالٍ للإعلاميين والإعلاميات انطلاقاً من دورها في دعم المؤسسات الإعلامية السعودية التي تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 لصناعة إعلام قوي ومتطور يواكب المتغيرات المتلاحقة.

وكان آخر هذه البرامج التي رعتها الهيئة برنامج "الاستجابة الاستراتيجية: تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات" الذي أطلق بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين وكلية "والتركرونكيت للصحافة والاتصال الجماهيري" بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية؛ حيث قدم خلاله العديد من الدورات التدريبية لــ٢٥ إعلامياً وإعلامية.

وأكدت أن الهيئة ستواصل دعمها لتمكين صناع المحتوى المنتج محلياً، وصقل مهارات الكفاءات الشابة لتسهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، والذي تقوم عليه وزارة الاتصالات وعدد من الجهات الحكومية من بينها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ حيث سيعمل هذا المجلس على تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة ليكون شريكاً في نمو الاقتصاد الوطني، عبر خلق أسواق جديدة تحقق إيرادات تصل إلى ٣٤ مليار ريال وتستحدث آلاف الوظائف بحلول 2030م.

وبعد ذلك كرمت إسراء عسيري الفائزين والفائزات في مسابقة "اليوم الوطني ٩١" وهم:

(القصة الصحفية: قاسم خلف الرويس، محمد علي لحسن طيفوري، حصة عبدالرحمن بن تويم، جمعان علي الكرت)، (القصة التلفزيونية: لطيفة إبراهيم العويض، محمد سعيد القحطاني، محمود شفيق حميد)، (الكاريكاتير: فهد محمد الخميسي، أمين ناصر الحبارة، أيمن يعن الله الغامدي).

كما كرمت أمين ناصر الحبارة، لفوزه بالجائزة الشرفية لمهرجان بورتو الدولي الكارتون، وإيمان الشمري لفوزها بجائزة بيروت الإنسانية عن مقالها بصحيفة الجزيرة "قتلوك يا بيروت".

وفي الختام كرّم خالد المالك، إسراء بنت منصور عسيري، بإهدائها درع الهيئة.