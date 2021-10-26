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توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة مشروعات زراعية بالبحر الأحمر

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توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة مشروعات زراعية بالبحر الأحمر توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة مشروعات زراعية بالبحر الأحمر

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وقع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الثلاثاء، بروتوكول التعاون مع اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لإقامة مشروعات زراعية على مساحة ألف فدان لزراعة نبات الجوجوبا، بتكلفة 138.5 مليون جنيه، والمستهدف الوصول إلى زراعة 3000 فدان، باستخدام 25.000 متر مكعب يوميًا من مياه الصرف المعالجة ثلاثيًا.

يأتي البروتوكول في إطار تحقيق التعاون المشترك بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة البحر الأحمر في شتى المجالات التنموية.

وينص البروتوكول بإلزام هيئة تنمية الصعيد بالتخلص من كل مخلفات الإنتاج الناتجة عن استغلال الأرض محل العقد بطريقة آمنة، وطبقا للقواعد وفقا للإجراءات البيئية المقررة في هذا الشان، كما سيتم استخدام 25.000 متر مكعب يوميًا من مياه الصرف المعالجة، وتزداد وتقل حسب احتياجات المشروع مما يضمن استمراريته وفقا للشروط الفنية والتعاقد المتفق عليها، والتي تكفي لإقامة المشروع وصيانة تشغيل الري الرئيسية، مع مراعات كل اشتراطات وزارة الموارد المائية والري في شأن ضوابط استخدام المياه وإقامة المرافق الداخلية للمشروع.

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