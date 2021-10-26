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محافظ الشرقية: لن أسمح بأي أهمال أو فساد داخل القطاع الإداري

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محافظ الشرقية: لن أسمح بأي أهمال أو فساد داخل القطاع الإداري محافظ الشرقية: لن أسمح بأي أهمال أو فساد داخل القطاع الإداري

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تحري الدقة عند فحص شكاوى المواطنين الواردة للجهاز التنفيذى، وعدم الإفصاح عن هوية الشاكي وذلك لخلق حالة من الثقة بين المواطن والمسؤول، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي أهمال أو فساد داخل القطاع الإداري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقه، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد أسامة غريب، مدير إدارة مرور الشرقية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وطالب المحافظ رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ،بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لمراجعة مولدات الكهرباء بجميع المستشفيات، والتأكد من جاهزيتها للتشغيل في حالة إنقطاع الكهرباء لضمان استمرار العمل بمختلف الأقسام الطبية داخل المستشفيات، وقال لن أسمح بأي تهاون أو تقصير في الحفاظ على أرواح المرضى، والمترددين على المستشفيات لتلقي الخدمة الصحية والعلاجية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار التعاون بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات التعليمية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بمحيط المدارس، لخلق جو بيئي وصحي للطلاب والعاملين بقطاع التعليم.

المصرى اليوم

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