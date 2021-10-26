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محافظ دمياط: إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة بمركزي دمياط وكفرسعد

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محافظ دمياط: إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة بمركزي دمياط وكفرسعد محافظ دمياط: إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة بمركزي دمياط وكفرسعد

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أكدت الأستاذة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الثلاثاء، أن المحافظة مستمرة في جهودها للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضافت في تصريحات لها، الثلاثاء، أنه تم اليوم تنفيذ حملات بنطاق مركزي دمياط وكفر سعد، أسفرت عن إزالة ٢٨ حالة تعدي على أملاك الدولة تابعين لولاية حماية النيل والموارد المائية والري بمساحة ٣٦٦٣ م٢، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ١٨.

وأشارت إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ إنطلاق الموجة بمرحلتيها الأولى والثانية ٢٣٦ حالة بمساحة إجمالية ١٣٤٧٥ م٢.

المصرى اليوم

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