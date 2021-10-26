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قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري

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قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري

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أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي دخلت معسكرا مغلقا بداية من اليوم، استعدادا لبدء مشوار الدوري الممتاز والانطلاقة أمام المقاصة.

ويحل مصر المقاصة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان- يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد حمدي- أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري- رمضان صبحي- نبيل دونجا- هشام محمد- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- وليد الكرتي- إبراهيم عادل- محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس- فخر الدين بن يوسف- ناصر منسي

المصرى اليوم

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