خبر سيئ جديد لسيرجيو راموس في باريس سان جيرمان

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انضم المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع العملاق الملكي الإسباني ريال مدريد لكنه ما زال يتحسس طريقه في حديقة الأمراء.

ولم يشارك سيرجيو راموس في أي مباراة حتى الآن مع فريق باريس سان جيرمان بسبب معاناته من إصابة قوية منذ نحو شهرين.

وكان سيرجيو راموس يمني النفس بالمشاركة في مباراة باريس المقبلة في بطولة الدوري الفرنسي أمام نظيره ليل والمقررة يوم الجمعة المقبل قبل أن تتعرض آماله للإحباط.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء أن أطباء نادي باريس سان جيرمان استبعدوا فكرة تواجد اللاعب في قائمة مباراة ليل لاستمرار معاناته من مشاكل بدنية.

وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن راموس تدرب منفرداً اليوم، ولم يشارك في مران الفريق الجماعي، لعدم حصوله على الضوء الأخضر من الأطباء.

وحتى الآن خاض باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم 15 مباراة لم يشارك سيرجيو راموس صاحب الـ 35 عاماً في أي منها.