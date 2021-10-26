أخبار عاجلة

رسمياً.. الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز -
بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر -
بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات -
واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان -
تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6% -
الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم قوات جبهة تيغراي صوب العاصمة -
مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد "الزهراني" رتبة "مقدم" -
"عتود جازان" يستعدّ لاستقبال زواره في فصل الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خبر سيئ جديد لسيرجيو راموس في باريس سان جيرمان

Print
خبر سيئ جديد لسيرجيو راموس في باريس سان جيرمان خبر سيئ جديد لسيرجيو راموس في باريس سان جيرمان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انضم المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع العملاق الملكي الإسباني ريال مدريد لكنه ما زال يتحسس طريقه في حديقة الأمراء.

ولم يشارك سيرجيو راموس في أي مباراة حتى الآن مع فريق باريس سان جيرمان بسبب معاناته من إصابة قوية منذ نحو شهرين.

وكان سيرجيو راموس يمني النفس بالمشاركة في مباراة باريس المقبلة في بطولة الدوري الفرنسي أمام نظيره ليل والمقررة يوم الجمعة المقبل قبل أن تتعرض آماله للإحباط.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء أن أطباء نادي باريس سان جيرمان استبعدوا فكرة تواجد اللاعب في قائمة مباراة ليل لاستمرار معاناته من مشاكل بدنية.

وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن راموس تدرب منفرداً اليوم، ولم يشارك في مران الفريق الجماعي، لعدم حصوله على الضوء الأخضر من الأطباء.

وحتى الآن خاض باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم 15 مباراة لم يشارك سيرجيو راموس صاحب الـ 35 عاماً في أي منها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة

ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة

وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة