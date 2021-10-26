محافظ الشرقية يؤكد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها، وكذلك بالوعات الصرف الصحي، ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، وخاصه الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، بسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تراخي أو إهمال في الحفاظ على أرواح المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ رئيس هيئة السكك الحديدية بالشرقية، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لغلق كل المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين ولضمان إنتظام حركة سير القطارات بالشرقية.