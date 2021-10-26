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وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون بين واليابان

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وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون بين واليابان

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استقبل د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر الثلاثاء، نوكى ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين واليابان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة

في بداية اللقاء، أكد وزير التعليم العالي حرص مصر على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع اليابان في كل المجالات، وخاصة في مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات بين الباحثين المصريين واليابانيين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر واليابان في كل المجالات، وضرورة أن تكون مصر حلقة الوصل بين اليابان وأفريقيا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا في العديد من المشروعات المتميزة في مجال التعليم العالي، ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية (E.JUST) التي تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليابان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية (EJEP) الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، فضلاً عن التعاون مع الهيئة في توفير المنح اليايانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى مشروع تنمية الكوادر البشرية.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون الثنائى مع مصر وخاصة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع الجامعات المصرية سواء في مجال برامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، وخاصة في المشروعات العلمية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، قدم «عبدالغفار» الشكر لنوكي ماساكي بمناسبة انتهاء عمله كسفير لليابان بالقاهرة، وأهدى له درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه المنصب.

حضر اللقاء د. أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة، ويوشيفومي اومورا، الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا في مصر، وهارا ماساشي سكرتير أول بسفارة اليابان.

المصرى اليوم

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