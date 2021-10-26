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كومان يشن هجوما عنيفاً على مهاجميه من جماهير برشلونة : «ليس لديهم أخلاق»

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كومان يشن هجوما عنيفاً على مهاجميه من جماهير برشلونة : «ليس لديهم أخلاق» كومان يشن هجوما عنيفاً على مهاجميه من جماهير برشلونة : «ليس لديهم أخلاق»

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شن الهولندي رونالد كومان هجوماً عنيفاً ولاذعا على منتقديه ومن هاجموا عقب مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة بقيادة رونالد كومان أعلى ملعبه يوم الأحد الماضي أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1، وعقب المباراة تعرض لهجوم من بعض جماهير نادي برشلونة .

وفي تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء قال رونالد كومان: لا أعتقد أن هناك حلاً مع هؤلاء، في رأيي الشخصي هي مشكلة اجتماعية، إنهم أشخاص لديهم مشاكل تعليمية ولا يعرفون ما هي المعايير والقيم ولا يجب أن نولي اهتماما كبيرا لهؤلاء ولا أعيرهم اهتماماً.

وتابع كومان: عليكم أن تعرفوا أن هذا لم يحدث معي فقط، العديد من اللاعبين وعائلاتهم في برشلونة عانوا من مثل هذا الهجوم، ومن هؤلاء قائد الفريق السابق كارليس بويول، ولكن ربما كان الأمر مبالغا فيه معي بصورة أكبر.

وأضاف كومان: عقب المباراة وأثناء خروجي من الملعب تعرضت للهجوم وكنت أفكر في الخروج من السيارة، وقالوا لي من الأفضل فعل ذلك، حيث كانت زوجتي معي، لأنهم كانوا يسجلون مقاطع ويريدون العبث معي، وكان أحد الأشخاص يرتدي قميص آرسنال، ولكن كما قلت هي مشكلة قيم وأخلاق.

المصرى اليوم

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