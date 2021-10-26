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جاري نيفيل ينقلب على رونالدو لصالح نجم آرسنال

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جاري نيفيل ينقلب على رونالدو لصالح نجم آرسنال جاري نيفيل ينقلب على رونالدو لصالح نجم آرسنال

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يشعر مدافع مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل أن لاعب أرسنال إيميل سميث رو أكثر فاعلية من كريستيانو رونالدو عندما كان في نفس العمر.

كان نيفيل زميل كريستيانو رونالدو في فريق مانشستر يونايتد قبل انتقال النجم البرتغالي إلى ريال مدريد في عام 2009.

بدأ رونالدو بداية صعبة في مانشستر يونايتد، لكنه لم ينظر إلى الوراء بمجرد حصوله على فرصة كبيرة تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

في غضون ذلك، قدم سميث رو أداءً جيدًا للجانرز هذا الموسم. سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالفعل هدفين في الموسم الماضي خلال 9 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نيفيل في تصريحات إلى صحيفة «الجارديان» الثلاثاء: «إنه لاعب كرة قدم رائع، سميث رو لديه طريق كل الإمكانيات ليُحقق نجاحات عظيمة في عالم كرة القدم. كريستيانو رونالدو لم يكن بذلك المستوى في ذلك العمر».

منح آرسنال الفرصة لإيميل سميث رو الموسم الماضي، وقد قدم أداءً جيدًا تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

لا شك أن أمام سميث رو طريق طويل ليقطعه قبل أن تتم مقارنته بكريستيانو رونالدو، لكنه يتقدم بشكل جيد.

حقيقة أنه يلعب دورًا محوريًا في هجوم أرسنال يعني أنه يجب على الجماهير معرفة نقاط قوته كلاعب. يتناسب أسلوب لعب آرسنال أيضًا مع لاعب خط الوسط الموهوب.

من ناحية أخرى، ربما كان كريستيانو رونالدو أكثر أنانية خلال سنواته الأولى في مانشستر يونايتد. كان هذا مفهومًا لأنه في الجزء الهجومي في الملعب وكان دائمًا يريد تسجيل الأهداف.

ساعد سميث رو آرسنال في التغلب على بداية صعبة للموسم، ويأمل آرسنال أن يتحسن لاعب الوسط الموهوب أكثر.

المصرى اليوم

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