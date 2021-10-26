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مدرب فيوتشر يكشف أسباب غياب ناصر ماهر أمام فاركو

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مدرب فيوتشر يكشف أسباب غياب ناصر ماهر أمام فاركو مدرب فيوتشر يكشف أسباب غياب ناصر ماهر أمام فاركو

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كشف محمد عبدالكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، عن أسباب غياب ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، عن مباراة فاركو، في بطولة الدوري.

وكان فيوتشر حقق الفوز على فاركو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبدالكريم، في تصريحات إذاعية: «ناصر ماهر، هو آخر صفقة انضمت لنا ولم يكن جاهزًا من الناحية البدنية والفنية بشكل كامل»، مضيفًا :«يتم تجهيزاللاعب حاليًا للمباريات المقبلة، حيث سيكون جاهزا للمباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري، أو لقاء الجولة الثالثة بحد أقصى».

وأشار: «مهاجم الفريق أيمن الصفاقسي ليس اكتشافًا، فهو هداف الدوري التونسي في الموسم الماضي»، مضيفًا :«الصفاقسي، سيكون من الركائز الأساسية في هجوم فيوتشر برفقة مروان محسن».

وعن طموحات النادي هذا الموسم قال: «نتمنى أن نفوز ببطولة أو التواجد في المربع الذهبي، ولكن كل شيء سيتحقق بالتركيز خطوة بخطوة»، مضيفًا: «ما نحتاجه الهدوء، وتقديم الأداء الذي نتدرب عليه».

يُذكر أن فيوتشر سوف يلتقي مع الاتحاد السكندري السبت المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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