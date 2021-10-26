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فرص لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق والدفاع المدني يحذر

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فرص لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق والدفاع المدني يحذر فرص لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق والدفاع المدني يحذر
دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه في يومي الأربعاء والخميس ستتأثر مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة ، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية) يومي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.


الوطن السعودية

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