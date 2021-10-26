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الأردن تسجل 1746 إصابة جديدة بكورونا و102 حالة بقطر

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الأردن تسجل 1746 إصابة جديدة بكورونا و102 حالة بقطر الأردن تسجل 1746 إصابة جديدة بكورونا و102 حالة بقطر
خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن تسجل 1746 إصابة جديدة بكورونا و102 حالة بقطر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 854758 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 824993 حالة شفاء بعد تسجيل 1286 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10976 حالة.

قطر
أعلنت قطر اليوم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان لها: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 238742 إصابة.

وأشارت إلى أنه سُجلت أيضا 93 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 237088 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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