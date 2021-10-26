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.. "القاضي": لدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية ومدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية

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بالفيديو.. "القاضي": لدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية ومدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية .. "القاضي": لدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية ومدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية
قال: "ريما بنت بندر" تمثّل المملكة في اللجنة الأولمبية

بالفيديو..

قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي: إن الأميرة ريما بنت بندر تمثل المملكة في اللجنة الأولمبية، ولدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية، وتعاقدنا مع مدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية في المملكة.

جاء ذلك في جلسات منتدى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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