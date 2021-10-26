الرئيس الألباني: نثمن مواقف المملكة معنا في أصعب المواقف

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خلال لقائه وزيرَ الشؤون الإسلامية

استقبل رئيس جمهورية ألبانيا السيد إلير ميتا، اليوم في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة تيرانا، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور ألبانيا حاليًّا تلبيةً لدعوة المشيخة الإسلامية بالجمهورية.

وأكّد الرئيس الألباني ــ خلال اللقاء ــ على متانة وعمق العلاقات التي تجمع بلاده مع المملكة التي قدّمت الكثير من الخدمات والمساعدات لبلده، مشيدًا بدورها العظيم في دعم ألبانيا في أصعب المواقف، ومتمنيًا استمرار هذه العلاقة الطيبة بين البلدين الشقيقين.

وثمّن "السيد ميتا" ما قام به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في إعادة الإسلام الحقيقي الذي اختطف من قبل جماعات الإسلام السياسي التي تناقض الأصول التي جاء بها الإسلام، منوهًا إلى القيم الإسلامية العظيمة التي تدعو لها المملكة والتعاون مع بلاده لتعزيزها، مشيدًا بمذكرة التعاون التي وقعتها المشيخة مع المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية للعمل على خدمة الإسلام والمسلمين والتصدّي للكراهية والعنف.

من جانبه قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره للرئيس على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، مبينًا ما تحظى به المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا من مكانة رفيعة لديه، كما نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ لفخامة الرئيس والشعب الألباني الشقيق.

وأكد متانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين، المبنية على الودّ والمحبّة والاحترام، مبيّنًا أن المملكة العربية السعودية تدعم وتساهم بشكل قوي كل ما يدعم السلام العالمي، والدعوة إلى الخير والوئام، ونبذ العنف والكراهية، وأن قادة المملكة يحملون على عاتقهم راية الإصلاح، ومحاربة التطرف، ونشر العدالة الاجتماعية في العالم، من خلال التحاكم للكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، ولاسيما في ظل اختطاف الإسلام من قبل الجماعات التي سيست الإسلام ونشرت التطرف.

وأبان "آل الشيخ" أن المملكة عانت معاناة شديدة ممن سيّسوا الإسلام للمصالح الشخصية والحزبية من خلال الأعمال اللامسؤولة من المتطرفين؛ حيث شمل التطرف المساجد في المملكة، واستطاعت المملكة ــ بفضل الله ــ السيطرة على ذلك خلال فترة وجيزة؛ حيث تم تطهير المنابر من خطاب الغلو والتطرف والأفكار الهدامة.

ونوّه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة وقيادتها الرشيدة لدى الدول الشقيقة والصديقة؛ لما تقدمه من جهود كبير في نشر الاعتدال والوسطية وإظهار الإسلام الحقيقي بوجهه المشرق الذي شُوِّه لعقود كثيرة.

حضر اللقاء رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البانيا فيصل بن غازي حفظي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الشيخ عواد بن سبتي العنزي.

من ناحية أخرى نوه الرئيس ألبانيا بوقفات المملكة العربية السعودية تجاه الشعب الألباني وخيراتها التي نراها أمامنا في كل ضائقة وأزمة حلت بلادنا، مؤكداً أن ما تربطنا مع المملكة هي مشاعر الصداقة الصادقة، معبراً عن حبه ووفائه وامتنانه عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نظير جهودهم في رفع الأزمات في بلادنا.

جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي انعقد على هامش زيارة ولقاء الرئيس الألباني لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق له، اليوم في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة تيرانا, والذي يزور ألبانيا حالياً تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية بالجمهورية.

وقال: أودّ التعبير عن خالص شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجميع المؤسسات في هذا البلد الصديق، على ما قدّموه لنا من مساعدات، وما زالوا يقدمونه لنا، في أحلك الظروف التي مررنا بها.

وطالب بضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مستقبلًا، كما نتطلع إلى زيادة الاستثمارات السعودية في ألبانيا، وكذلك زيادة التبادل السياحي بين البلدين ونحن نتشرف ونرحب بكل سعودي يقدم إلينا في بلده الثاني ألبانيا.

ونوه بما قدمته المملكة للمشيخة الإسلامية في ألبانيا من دعم واهتمام متواصل من أجل تعافي هذه المؤسسة الدينية المهمة بعد الضرر الكبير الذي لحق بها خلال الحقبة الشيوعية؛ حيث إن جمهورية ألبانيا معروفة بالتسامح الديني بين الطوائف الدينية فيها، وإننا فخورون بالدور الاستثنائي الذي تقوم به المشيخة الإسلامية والتزامها في بناء جسور ثقافية مع الدول المختلفة، وكذلك دورها في تشجيع وتوطيد العلاقات فيما بين الدول.

وعن الزيارات المتبادلة بين البلدين في إطار مكافحة الغلو والإرهاب والتطرف، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدين؛ قال فخامته: "أعتقد أنه لا شيء يمكن أن يؤثر سلباً على رغبة البلدين في تعزيز العلاقات بينهما, وإلحاق الضرر بهذه الصداقة الثنائية، كما لا يمكن منع نشر قيم الإسلام في كل مكان، ومنها قيمة التعايش السلمي التي كانت وما زالت تمثّل عمودًا رئيسيًّا لاستقرار المجتمع الألباني وحسن التفاهم مع الدول المجاورة كذلك، وإنني على يقين بأننا سنشهد الكثير من الاستثمارات السعودية في ألبانيا مستقبلًا, كما سنشهد زيادة في التبادل السياحي، وإنني دعوت معاليه لقضاء إجازته في ألبانيا في الصيف القادم، وإننا نتطلع إلى رؤية المزيد من السياح السعوديين في ألبانيا".