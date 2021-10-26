وزيرة الهجرة ومحافظ بني سويف يتفقدان القافلة الطبية في قرية الحرجة بمركز ناصر

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تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برفقة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، لصالح أهالي قرية الحرجة مركز ناصر، والتي تعد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة بني سويف، وتأتي ضمن برنامج زيارة وزيرة الهجرة للمحافظة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المشاركة في إطلاق هذه القافلة الطبية يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

وشددت وزيرة الهجرة على أن هناك خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيًا وفنيًا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

من جهته، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن إطلاق مؤسسة صناع الخير والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، لهذه القافلة بمحافظة بني سويف، يأتي في إطار استراتيجية عمل المؤسسة التي تستهدف مد جسور التعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرائدة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق أهدافها المرجوة ومن بينها المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وأضاف «زمزم» أنه تم الاتفاق مع وزارة الهجرة لتنظيم 70 قافلة طبية في 70 قرية بالمحافظات التي يتم فيها تنفيذ فيها المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وهذه القافلة سوف تقدم خدمات الكشف على أمراض العيون بأحدث الأجهزة الطبية ومن خلال فريق طبي عالي المستوى، كذلك صرف العلاج اللازم وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحات عيون تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات، مثمنًا دعم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لجهود مؤسسة صناع الخير لخدمة شرائح غير القادرين في القرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية في ظل دعم كبير من المصريين بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن القافلة الطبية تستهدف الكشف على أمراض العيون لأهالي قرية الحرجة مركز ناصر في بني سويف، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج ومتابعة محافظ بني سويف د. محمد هاني غنيم.