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دماء جديدة على الأسفلت.. مصرع 3 سيدات وفتاتين في حادث تصادم بالعياط (تفاصيل)

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دماء جديدة على الأسفلت.. مصرع 3 سيدات وفتاتين في حادث تصادم بالعياط (تفاصيل) دماء جديدة على الأسفلت.. مصرع 3 سيدات وفتاتين في حادث تصادم بالعياط (تفاصيل)

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صرحت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بدفن جثمان 3 سيدات وفتاتين لقين مصرعهن في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق «- أسيوط» الزراعي بقرية بدائرة مركز شرطة العياط.

وطلبت جهات التحقيق إعداد التحريات الأمنية بشأن الحادث لكشف ملابساته، والتحفظ على السيارتين وفحصهما من قبل خبير هندسي لبيان سلامة الفرامل من عدمه، وكيفية وقوع الحادث.

ويخضع السائقين للتحقيق عقب الاطمئان على حالتهما الصحية.

وتلقى العميد أحمد خلف، رئيس مباحث قطاع الجنوب، إخطارًا من المقدم محمد إدريس، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق «مصر- أسيوط» الزراعي بقرية السعودية بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ربع نقل بالطريق المُشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات وفتاتين اثنتين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى العياط المركزي، ورفع آثار الحادث من نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

المصرى اليوم

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