محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من تطعيم العاملين بالجهاز الإداري والمواطنين بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة أعمال اللجان المشكلة للمرور على كافة المديريات والمنشآت الحكومية ،والخاصة والهيئات، والشركات ،والبنوك ،والمحال العامة، والمواقف والأسواق، للتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم شهاده تحليل للفيروس BCR كل 3 أيام قبل الانتظام في العمل والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن، أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ،ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أوضح محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بصحة المواطنين، وتسعي جاهدة إلى تقديم اللقاحات على مستوي الجمهورية ،وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات وذلك لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره والتغلب عليه، لافتا إلى أنه تقرر عدم دخول المواطنين غير المطعمين للمنشآت الحكومية بدءا من أول ديسمبر 2021 طبقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور الرائدات الريفيات التابعات لمديرية التضامن الإجتماعي ،وكذا المجلس القومي للمرأة ،في تنظيم حملات بالتعاون مع مديرية الصحة، لتجوب القري والعزب لتوعية وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى أن حملة «معاً نطمئن ... سجل الان»، تسير بخطوات متسارعة نحو تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه يتم تقديم 45 ألف جرعة لقاح / اليوم، ما بين 25 ألف جرعة أولى و20 ألف جرعة ثانية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة.