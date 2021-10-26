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معهد الإدارة يوقّع اتفاقية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت

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معهد الإدارة يوقّع اتفاقية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت معهد الإدارة يوقّع اتفاقية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت
بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات

معهد الإدارة يوقّع اتفاقية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت

وقَّع معهد الإدارة العامة، اليوم، اتفاقية تعاون مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات: التدريب، والاستشارات، والدراسات، والوثائق والمحفوظات، وتطوير القيادات، والمنصات الإلكترونية، وتقديم الخدمات اللوجستية، وفق خطط وإمكانيات الطرفين السنوية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

قام بتوقيع الاتفاقية مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، والرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المهندس عمر بن عبد الله النعماني، وذلك بمقر الشركة بالرياض.

وأشار "السجان" إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يجسّد جهود ودور المعهد في تعزيز وبناء أواصر التعاون والشراكات مع مختلف مؤسساتنا الوطنية في القطاعات الخاص والعام والثالث، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الإدارية ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في عهد قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: تبرز أهمية هذه الاتفاقية من خلال المجالات العديدة التي تتضمنها، وبما يلبي تطلعات الطرفين من خلال تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة بينهما، وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة، وفق خطط وإمكانيات الطرفين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ حيث تبرز أهمية تأسيس الشراكات الفاعلة بين أجهزة القطاع العام والخاص، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه أشار "النعماني" إلى أهمية تبادل الخبرات للنهوض بقدرات وإمكانات الكوادر الوطنية، وقال: "يسعدنا التعاون مع معهد الإدارة العامة لإثراء تجارب موظفينا ورفع كفاءتهم وإمكاناتهم الإدارية والرقمية وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل على مدار الـ25 عامًا الماضية، طورت solutions قدرات تشغيلية وخبرات واسعة تؤهلها للعب دور محوري في تسريع عملية التحول الرقمي وتوفير حلول رقمية مبتكرة ومتكاملة للقطاعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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