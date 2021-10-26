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برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
دوري الأبطال.. تشيلسي في المهمة الأخيرة بدور المجموعات أمام مالمو
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
رجائي عطية: «إعفاء المحامين» من رسوم قيد الدعاوى إلكترونيًا «قرار ثوري»
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
لبنان : لا نقدر على تحجيم دور حزب الله.. وقرداحي أشعل الأزمة مع الرياض
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
نقيب المحامين: قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد الطوارئ يعكس مدى الاستقرار والأمن
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
«أبوسنة»: مجهودات القائمين على قطاع البترول ساهمت في القضاء على أزمة الكهرباء
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
سواريز ينهال بكلمات المديح على قائد ليفربول قبل موقعة دوري الأبطال
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارعي الجمهورية والنزهة في الحوامدية
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل الطلاب الجدد بـ«طب أسنان»
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية: «نرعاك في مصر»
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 06:35 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الدفاع الروسية: قـواتنا لمشـاة البحـرية منعت اختطاف سفينة تجارية بخليج غينيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 04:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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