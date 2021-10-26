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ضبط 27 سلاحاً نارياً غير مرخص بينها 4 بنادق آلية بسوهاج

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ضبط 27 سلاحاً نارياً غير مرخص بينها 4 بنادق آلية بسوهاج ضبط 27 سلاحاً نارياً غير مرخص بينها 4 بنادق آلية بسوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة، وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت عددًا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم، من ضبط 27 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت 4 بنادق آلية، وطبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم، و8 بنادق خرطوش عيار 12 مم محلية الصنع، و11 فرد روسي محلي الصنع، و3 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

المصرى اليوم

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