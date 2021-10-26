«مات نور عيني».. والدة ياسين «ضحية التنمر» في الجيزة (صور)

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«خليك يا ياسين معايا بدل ما أنت كل 3 أو 4 أيام تمشى تروح عند جدك وسِتّك».. قالتها عبير محمد لابنها ياسين خالد، طالب الثانوية العامة، متمنية جلوسه معها بشقتها في فيصل بالجيزة بدلًا من ذهابه لمنطقة حدائق الأهرام ليجلس مع جَدّيه ومتابعة دروسه، لكنها تندم على طلبها الآن، بعدما تنمر عليه عامل، جاره، أثناء توجهه لدرس خصوصى وطعنه بمبرد في صدره ويده اليسرى، ما أدى إلى مقتله بعد معاناته من إهمال طبى.

الأم المكلومة في حسرة وندم: «يارتنى ما خليته يقعد»، لتشير إلى أن ابنها «ياسين» توفى والده وهو بعمر الـ 7 سنوات، واعتاد العيش مع جديه، وعند بدء العام الدراسى أصرّت على تواجده الدائم معها لمتابعه دروسه: «علشان هو ثانوية عامة، وعاوزاه يدخل كلية قمة».

مساء الأربعاء المشؤوم- بوصف «عبير»- ابنها الصغير توجه لدرس في بولاق الدكرور، بينما كانت في انتظاره وتحضير وجبة العشاء، فزعت على صراخ طفلة صغيرة: «إلحقى يا طنط ياسين مرمى على الأرض وغرقان في دمه»، أسرعت إلى الشارع لاستطلاع الأمر: «لقيت ابنى عبدالرحمن شايل أخوه ياسين وكل شباب الشارع للمستشفى».

"ياسين"

«تعال ياض هنا عاوزك».. قالها «سامح»، عامل ألوميتال، لـ«ياسين» أثناء توجهه لدرس خصوصى، فرد عليه «الأخير»: «إنت تعرفنى حضرتك؟ إزاى تتكلم معايا كده؟!»، فنهره العامل: «إنت مالك مغرور ليه؟!»، وبعد وصلة تنمر عليه: «إنت حتى أمك بتصرف عليك وتأكلك، أنا شغال وبصرف على نفسى»، استل مبردا مدبدب السِّن وطعن به الطالب، وهو يردد: «هقتلك.. هقتلك».

أثناء انتظار الأم بالمستشفى، حيث حمله الناس لإسعافه، فوجئت بشكاوى عدة من الجيران بشأن اعتداء المتهم على أبنائهم: «بيضرب العيال»، لتشير إلى أن المتهم «أبوه وأمه منفصلان، وطعن ابنى».

تتذكر الأم بمزيد من الأسى الليلة التي سبقت طعن ابنها، إذ عاد «ياسين» إلى المنزل وأبلغ أخاه الأكبر «عبدالرحمن» أن شخصًا يضايقه: «عامل بورشة بيغلط فىّ في الرايحة والجاية»، ووعده أخوه بإنهاء الأمر.. لكن في اليوم التالى: «ضربه بالمبرد في صدره وإيديه».

أصيبت والدة «ياسين» بإغماءة وتشنجات حين شاهدت نافورة الدماء تنزف من ابنها وعمق الجُروح بصدره: «إيدين بنى آدم تدخل جوه»، وبعد إفاقتها أبلغها طبيب بالمستشفى: «لازم يتعمل له استكشاف وأشعة.. فيه هوا دخل الرئة».

الأم فوجئت بسلوك مغاير للمستشفى، ملخصه أن الطبيب ترك «ياسين» بغرفة الطوارئ و«كان عمال يترعش وشفايفه كلها لونها أبيض».

بعد «خياطة» للجُرح في الصدر وطوله 3 سنتيمترات، قال طبيب آخر وهو يأمر بخروج «ياسين» من المستشفى: «لو لقيتوه قاطع النفس، أو لو حطيتو إيديكم على صدره ولقيتوه مليان ميه، هاتوه المستشفى».

بعودة «ياسين» للمنزل استمر في طلب شرب الماء وبإعطائه العصير، فوجئت الأسرة بأنه: «بيخرج من فمه دم بلون بنى داكن»، ومع ازدياد القىء والتعب نقل للمستشفى مرة أخرى لعمل صدمات كهربائية على القلب.

بينما يستمع وكيل النائب العام لأقوال الأم بشأن واقعة طعن ابنها، وأثناء مشاهدتها للمتهم أثناء عرضه على النيابة، تلقت اتصالًا من ابنتها: «تعالٍ يا ماما المستشفى ياسين بيموت»، وبعد توجهها للمستشفى كان الخبر الصاعق في انتظارها فأخبرتها ممرضة: «ابنك قطع النفس»، فلم تصدق الأم ما سمعته وسألتها: «يعنى ممكن يفوق بالصدمات الكهربائية»، فتركتها الممرضة ومضت، وبسماع والدة «ياسين» صراخ ابنتها وأقاربها فهمت: «ابنى خلاص.. مات نور عيني قلبه وقف».

بحسرةٍ تقول الأم: «ياريت المتهم كان ضربه في أي حتة بجسمه كان سابوه ليا حتى بعاهة، بس كان يبقى داخل خارج عليّا، مات ابنى أعز ولادى آخر العنقود»، لتشير إلى أن ابنها تنبأ بوفاته: «كان بيكتب على الفيسبوك إنه هيموت وهيروح لأبوه».

تحمل والدة «ياسين» صورته على صدرها، وهدية من فتاة كان يحبها ونفسه يرتبط بها، تبتسم: «ابني حتة في قلبي، عاوزة أموت علشان أروح له، كان بيحب فتاة ونفسه يرتبط بها، وآخر مرة جابت له هدية خاتم فضة، أنا محتفظة بالهدية بعلبتها ومعلقها بصدري مع صورته بسلسلة».

طالب الثانوي "ياسين"

أصدقاء «ياسين» في حالة صدمة بعد مقتله: «عمره ما عمل حاجة وحشة، كان متفوقًا في اللغة الإنجليزية وحلمه كان يدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو تربية قسم لغة إنجليزية، إحنا كل يوم بنجي بيته بعد قتله لأننا كل ياسين»، مؤكدين: «كان بيذاكر حتى في المواصلات».

قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة قرر استمرار حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت جهات التحقيق استدعاء الطبيب المتهم من قبل أسرة المجنى عليه بـ«الإهمال».