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مصادر طبية: حالة وزيرة الصحة «غير مستقرة» وتخضع للعلاج بمستشفى وادي النيل

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مصادر طبية: حالة وزيرة الصحة «غير مستقرة» وتخضع للعلاج بمستشفى وادي النيل مصادر طبية: حالة وزيرة الصحة «غير مستقرة» وتخضع للعلاج بمستشفى وادي النيل

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تعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها إلى المستشفى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن الوزيرة أجرت قسطرة علاجية.

وقالت مصادر طبية متابعة لحالة الوزيرة لـ«المصري اليوم» إن «زايد» موجودة حاليًا في الرعاية المركزة بمستشفى وادي النيل، تحت إشراف الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى وادي النيل والمتابع لحالة الوزيرة.

وكشفت المصادر عن أن الوزيرة تم نقلها إلى مستشفى وادي النيل فجر اليوم، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ، ووفقا لمصدر طبي مطلع فإن حالتها الصحية غير مستقرة وأنها مازالت في العناية المركزة حتى الأن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة.

المصرى اليوم

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