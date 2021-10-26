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«سعفان» يبحث مشاركة العمالة المصرية في استعدادات دورة

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«سعفان» يبحث مشاركة العمالة المصرية في استعدادات دورة كأس العالم «سعفان» يبحث مشاركة العمالة المصرية في استعدادات دورة

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التقي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بمقر الغرفة بالدوحة، وزير القوي العاملة محمد سعفان، والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مستهل اللقاء بالترحيب مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير لدى دولة قطر، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وأمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوي العاملة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والملحق العمالي خالد فتحي.

من جانبه أكد وزير القوي العاملة أهمية المرحلة في التنسيق بين الجانب القطري والبعثة المصرية والملحق العمالي المصري بالسفارة، مؤكدا أن مصر لديها جاهزية من العمالة المدربة، ومستعدون لتدريب العمالة المطلوبة طبقا لاحتياجات سوق العمل القطري في إطار الاستعدادات لإقامة دورة بالدوحة، مشيرا إلى أنه يمكن التنسيق في هذا الشأن فيما بين الوزارتين من خلال آلية عمل يتم تشكيلها.

في نفس السياق أكد الشيخ خليفة أنه بالفعل هناك عمالة مصرية اكتسبت مهارات خلال عملها بدولة قطر في مجال المعمار، وقد استقطبت النهضة القائمة.

كما أكد سعفان أن لدينا عمالة ماهرة في إطار النهضة التي تمت وتنفيذها الدولة المصرية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وشدد الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون بآلية عمل موحدة في هذا الشأن، وأكد سعفان أن الشباب المصري على أتم استعداد للمشاركة في تنظيم كأس العالم بالدوحة.

وقال الشيخ خليفة: إن لديه أعضاء يعملون بالغرفة القطرية من المصريين، معربا عن سعادته بهذا اللقاء، على وعد بلقاء أخر في القريب العاجل.

ومن جانب أكد الدكتور خالد حنفي على رؤية وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة استقطاب شباب مصري من ذوي المهارات في اللغة ويتمتعون بمهارات شخصية للاستعانة بهم ويكونون واجهة استقبال في أثناء إقامة كأس العالم بدولة قطر، مشيرا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى بناء علاقات مودة بين أجيال الشباب والتآلف بينهم.

وفي نفس السياق أكد السفير عمرو الشربيني أن هذا يعد نوعا من دعم القوى الناعمة ويقوي الروابط بين الأجيال والشعور.

وفى ختام اللقاء، تبادل وزير القوى العاملة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الهدايا التذكارية تعبيراً على عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات على كافة المستويات.

المصرى اليوم

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