ضبط مخالفات دوائية وغلق ٤ منشآت طبية تعمل بدون ترخيص في الشرقية

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شنت إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بفاقوس وديرب نجم، حملات للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدن فاقوس وديرب نجم، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبى لأمراض النساء والتوليد بمدينة فاقوس يعمل بدون ترخيص، ومزود بغرفة عمليات، مما يمثل خطر داهم على صحة المرضى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور على أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وتم غلق وتشميع المركز، كما تمكنت الحملة من ضبط ٣ مراكز للتجميل بديرب نجم تعمل أيضاً بدون ترخيص، وتم العثور على أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بدون فواتير، وقام مفتشى الحملة بإثبات جميع المخالفات المذكورة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالى ما تم ضبطه من الأدوية والمستلزمات الطبية بكل من فاقوس وديرب نجم بلغ ١٠٦ مخالفة دوائية، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأقسام الشرطة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.