والده رفض عودته للمنزل فأطلق أعيرة نارية أنهت حياة زوجة شقيقه وطفلتها

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل بالمنوفية، تسبب في مقتل زوجة شقيقه وطفلتها، بعدما أطلق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه منزل الأسرة، لرفض والده عودته للإقامة بمنزل العائلة لسوء سلوكه.

تلقى مركز بركة السبع بأمن المنوفية بلاغًا من موظف بالمعاش، مقيم بدائرة المركز، بحدوث مشادة كلامية بينه ونجله «عاطل» له معلومات جنائية، لرفض والده عودته للإقامة بمنزل العائلة لسوء سلوكه، وقيام نجله بإحضار بندقية آلية وإطلاقه أعيرة نارية تجاه منزلهما ولاذ بالهرب، مما أدى لوفاة كل من زوجة شقيق المتهم «ربة منزل» وكريمتها «3 سنوات» إثر إصابتها بأعيرة نارية، تصادف تواجدهما بشرفة شقتهما أثناء إطلاق الأعيرة النارية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية، عن ضبط المتهم حال قيادته دراجه نارية وبحوزته بندقيتين آليتين، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وارتكابه واقعة إطلاق الأعيرة النارية التي أودت بحياة زوجة شقيقه وكريمتها.