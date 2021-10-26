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هل كانت مُصابة بـ«كورونا»؟.. أول ظهور للملكة إليزابيث الثانية بعد الوعكة الصحية

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هل كانت مُصابة بـ«كورونا»؟.. أول ظهور للملكة إليزابيث الثانية بعد الوعكة الصحية هل كانت مُصابة بـ«كورونا»؟.. أول ظهور للملكة إليزابيث الثانية بعد الوعكة الصحية

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تعود الملكة إليزابيث الثانية إلى نشاطاتها ومسؤوليتها الملكية بعدما أمضت ليلة في المستشفى حيث أمرها أطباؤها الأسبوع الماضي بالراحة للحفاظ على صحتها.

وبالفعل نفذت الملكة نصائح الأطباء حتى عادت، اليوم الثلاثاء، في أول مشاركة رسمية لها منذ عودتها.

وفي بيان صدر اليوم قال قصر باكنغهام الملكي البريطاني أن الملكة ظهرت في لقاءين عبر الإنترنت مع سفيري كوريا الجنوبية وسويسرا الجديدين.

وحلت الملكة في الصور وهي ترتدي ثوبا أصفر وتبتسم وتبدو في حالتها المعتادة.

ووفقًا للموقع الإخباري الأمريكي «nbcnews» فأن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، أقدم وأطول ملوك العالم حكماً، مكثت الليلة الماضية في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص بلندن، بعد أن خضعت إلى فحوصات دون الكشف عن أسباب مرضها إلا أنها ليست مصابة بـ«كورونا».

كانت هذه أول ليلة «مبيت» لإليزابيث في المستشفى منذ سنوات، لكن المسؤولين الملكيين قالوا إنها كانت في حالة معنوية جيدة وعادت إلى منزلها في قلعة «وندسور» في اليوم التالي حيث عادت للقيام بمهام خفيفة.

تشتهر إليزابيث، ملكة 15 مملكة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا وتحتفل العام المقبل بمرور 70 عامًا على العرش، بصحتها القوية وما زالت تؤدي العديد من الواجبات العامة.

ومع ذلك، فقد اضطرت إلى إلغاء رحلة رسمية مقررة إلى أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي بعد أن قال فريقها الطبي إنها يجب أن تستريح لبضعة أيام.

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