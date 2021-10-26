قال: "ريما بنت بندر" تمثّل المملكة في اللجنة الأولمبية
قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي: إن الأميرة ريما بنت بندر تمثل المملكة في اللجنة الأولمبية، ولدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية، وتعاقدنا مع مدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية في المملكة.
جاء ذلك في جلسات منتدى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.
فيديو | نائب #وزير_الرياضة بدر القاضي:— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) October 26, 2021
الأميرة ريما بنت بندر تمثل المملكة في اللجنة الأولمبية ولدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية وتعاقدنا مع مدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية في #المملكة #FII5#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/kryYh89BMH