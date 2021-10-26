القوي العاملة: تعيين 7248 شابًا.. من بينهم 14 من ذوى القدرات بالشرقية

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 7248 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 14 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1222 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2793 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية- في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي- إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 405 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر عن تحرير 321 محضر سلامة و108 حالة غلق إداري.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، فقد قامت المديرية بصرف 25 منحة مولود، و7 منح زواج، و5 منح وفاة أحد الأقارب، ورعاية صحية لـ 4 عمال من المسجلين، ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الفئة 99 ألف جنيه.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 937 منشأة، وأسفر عن تحرير 259 محضرًا، فضلاً عن التفتيش على 301 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف «الغمراوي»، أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 35 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 196 تفويض ووكالة لشركات بها 272 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، واستخراج 4 تراخيص عمل جديد، وتجديد 3 أخرى وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.