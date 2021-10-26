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تعرف على الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

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تعرف على الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد تعرف على الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

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نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من إلى مجلس النواب، والذى تناقشه حاليا لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، على عدد من الجزاءات التأديبية التي يتم توقيعها على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون. وجاءت الجزاءات التي توقع على العامل كالتالى:

1- الإنذار الكتابى.

2- الخصم من الأجر الأساسى.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

يذكر أن مشروع قانون العمل المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، ينظم شؤون العمل في القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة، ويمنع الفصل التعسفي لحماية العمال.

المصرى اليوم

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