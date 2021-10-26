صورة جديدة لبطل فيلم «THE MUMMY» براندون فريزر تصدم معجبيه

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

انتشرت صورة حديثة لنجم هوليوود الشهير «براندون فريزر» بطل سلسلة أفلام الرعب والتشويق «المومياء» THE MUMMY، التي أثارت جدلا كبيرا بين جمهوره ،حيث بدا «فريزر» -52 عاما- زائدا بشكل ملحوظ في الوزن، وغير مهتم بمظهره.

الصورة لم تكن سوى أحدث إطلالة للنجم الشهير خلال توجهه لتصوير أحدث أدواره السينمائية، دور الشرير «فايرفلاي» في أحدث أجزاء سلسلة «باتمان»، والذي سيطرح رقميا فقط عبر منصة HBO Max، وفقا لموقع «Deadline«.

«فريزر» الذي كان أحد أشهر نجوم هوليوود وأكثرهم وسامة وجاذبية وقواما ممشوقا، كان قد عانى خلال السنوات الأخيرة من زيادة وزنه بشكل ملحوظ، وعاد ليستعيد قليلا من مظهره الجذاب، وألمحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن الدور الجديد للشرير البعض يراه مناسب له بسبب ظهوره خلال السنوات الأخيرة مترهلا.