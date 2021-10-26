تفاصيل وشروط مسابقة النقد بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

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لاقتراحات اماكن الخروج

وقع المخرج عمرو قابيل، مؤسس ورئيس ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بروتوكول تعاون، والدكتور علاء الجابر، صاحب ومؤسس جائزة علاء الجابر للإبداع المسرحي، برعاية الملتقى للجائزة التي تقدم سنويا بدعم ورعاية د.علاء الجابر للمبدعين المسرحيين في مجالات التأليف والنقد والتاليف المسرحي الموجه للطفل.

وقد تم إطلاق اسم الراحل الدكتور حازم عزمي على الدورة الأولي للنقد المسرحي والني تختص بعروض الدورة الثالثة من الملتقي الني تجري حاليا في الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وتضمنت شروط المسابقة والمتاحة لجميع الشباب من سن 18 وحتى 40 عامًا، أن يكون النقد مرتبطاً فقط بالعروض المقدمة ضمن الملتقى، وأن يكون المقال قد سبق نشره في نشرة المهرجان، أو أية مطبوعة أخرى، سواء كانت ورقية أو أليكترونية، وكذلك تقبل المشاركات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حالة كتابتها بصيغة المقال، وأن يكون المقال النقدي مكتوبا باللغة العربية الفصحى، والا يكون قد تم تقديمه لأية مسابقة، ولا تقل عدد الكلمات عن 600 كلمة.

كما يرشح المتسابق عمله بنفسه، ولا تقبل الترشيحات المقدمة من قِبل جهات أو أطراف أخرى، ويرسل النص مطبوعًا بصيغة “word”، بالإضافة للنسخة المنشورة، وصورة شخصية، وتُرسل الأعمال المرحة، وجميع المرفقات إلى الإيميل aljaber.award@gmail.com، ويتم استقبال المشاركات من 6 نوفمبر، وحتى فبراير 2022.

ويتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل ختام الدورة القادمة من الملتقى في عام 2022.

وتتضمن الجوائز، للمركز الأول شهادة تقدير، ومبلغ قيمته 3 آلاف جنيه، والمركز الثاني، مبلغ 2 آلاف جنيه، والثالث شهادة تقدير، و1000 جنيه.