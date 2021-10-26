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سيارة نتنياهو تصطدم بشجرة.. وهذه خسائر الحادث

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سيارة نتنياهو تصطدم بشجرة.. وهذه خسائر الحادث سيارة نتنياهو تصطدم بشجرة.. وهذه خسائر الحادث

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تعرضت السيارة المصفحة التي تنقل رئيس الوزراء السابق ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لحادث اصطدام في شجرة بالقرب من حديقة الاستقلال بالقدس، حسبما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم.

و أفادت الصحيفة أن نتنياهو نفسه لم يكن داخل السيارة ولكن السائق تعرض لإصابات طفيفة.

يذكر أن جدلا واسع النطاق ثار العام الماضي بسبب سيارة سارة نتياهو زوجة نتنياهو المصفحة، والتي تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون شيكل إسرائيلي.

وقبل عامين توجه مكتب نتنياهو للمحاسب العام بوزارة المالية بطلب الموافقة على شراء سيارة مصفحة لزوجة رئيس الوزراء، انطلاقا من «دواع أمنية»، في حين نفت سارة نتنياهو وقتها أنها تريد سيارة مصفحة وقالت إنها ليس لديها أي علم بالموضوع.

المصرى اليوم

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