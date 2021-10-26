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ضبط 198 سلاحًا ناريًا وتشكيلين عصابيين ارتكبوا 42 حادثًا

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ضبط 198 سلاحًا ناريًا وتشكيلين عصابيين ارتكبوا 42 حادثًا ضبط 198 سلاحًا ناريًا وتشكيلين عصابيين ارتكبوا 42 حادثًا

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود تلك الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهمًا، و231 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 85753 حكمًا قضائيًا.

وضبط تشكيلين عصابيين ضما 9 متهمين ارتكبوا 42 حادثًا متنوعًا، وضبط 37 متهمًا من الهاربين، وضبط 379 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة، وضبط 26131 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

المصرى اليوم

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