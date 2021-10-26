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البرهان يكشف كواليس «الليلة الأخيرة» قبل أحداث السودان

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البرهان يكشف كواليس «الليلة الأخيرة» قبل أحداث السودان البرهان يكشف كواليس «الليلة الأخيرة» قبل أحداث السودان

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كشف رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، تفاصيل «الليلة الأخيرة» قبل وقوع الأحداث التي شهدها السودان.

وقال «البرهان» في مؤتمر صحفي متلفز، الثلاثاء، إنه «حتى الليلة الآخيرة قبل الأحداث ناقشنا مع رئيس الوزراء حمدوك توسعة في المشاركة السياسية».

وتابع: «قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك» وقال إنه دعم المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء

واستكمل: «المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية».

واستطرد: «خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة.. والقوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني».

وأوضح أنه عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.

المصرى اليوم

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