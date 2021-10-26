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تكريم رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة القاهرة للصرف الصحي بجائزة التميز الحكومي

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تكريم رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة القاهرة للصرف الصحي بجائزة التميز الحكومي تكريم رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة القاهرة للصرف الصحي بجائزة التميز الحكومي

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حصلت المهندسة عزة سيد رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة الصرف الصحى بالقاهرة، على جائزة التميز الحكومى ضمن المراكز العشرة الأولى، فئة رئيس قطاع عن جهودها وأدائها المتميز.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الشركة تسعى دائما إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن أحد أهم مقومات نجاح العمل الإدارى هو العنصر البشرى، وتطبيق مفاهيم الإدارة السليمة فى مختلف القطاعات.

ومن جانبها، قالت المهندس عزة سيد، أن المتقدمين لجائزة التميز الحكومى، فئة رئيس قطاع عدد ٣٣ قيادى، وتم تكريمها ضمن العشر مراكز الأولى.

وأوضحت أن التكريم يتم وفقا لسابقة أعمال، متضمنا نقاط عديدة عن الانجازات ونقاط تميز علمى وعملى وخطط استراتيجية للقطاع وتشغيلية لكل ادارة عامة داخل القطاع يتم تنفيذها والموقف التنفيذى لها.

وأضافت أن من عناصر التقييم ما قدمه القيادى من اسهامات للارتقاء بالأداء المؤسسى للشركة، كما يتم تقييم وفقا للسمات الشخصية والمهارات الفردية.

المصرى اليوم

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