التحذير من الكُهّان في خطبة الجمعة القادمة
وافق مجلس الوزراء اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام المدفوعات وخدماتها بالإضافة...
كشفت وزارة العدل أن بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" najiz.sa قدمت نحو 18 ألف خدمة إلكترونية متنوعة للمحامين من الجنسين منذ...
أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً ببلدية العمرة الفرعية تعديات في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، على مساحةٍ إجمالية تقدر بنحو 200 ألف...
10 % من نفقات الصحة السعودية لعلاج الأسنان
أكدت وزارة الصحة أن صحة الفم تستأثر بنحو 5% إلى 10% من مجموع النفقات الصحية العمومية، معتبرة أن علاج المشكلات الصحية التي تصيب الأسنان...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن في...
يعتزم قطاع المواصلات والاتصالات في الهيئة العامة للنقل تعديل اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة.وتهدف...
أبلغت إدارات المدارس طلابها بالمرحلة المتوسطة والثانوية، بالعودة الحضورية أمس مع الالتزام بلبس الكمامة داخل المدرسة، واتباع...