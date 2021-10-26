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التحذير من الكُهّان في خطبة الجمعة القادمة

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نظام للمدفوعات وآلية لدعم منشآت الترفيه

وافق مجلس الوزراء اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام المدفوعات وخدماتها بالإضافة...

f1078f2ac4.jpgنيوم: واس
a807c2b806.jpg20 ربيع الأول 1443 هـ

18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين

كشفت وزارة العدل أن بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" najiz.sa قدمت نحو 18 ألف خدمة إلكترونية متنوعة للمحامين من الجنسين منذ...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على مساحة 200 ألف م2

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً ببلدية العمرة الفرعية تعديات في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، على مساحةٍ إجمالية تقدر بنحو 200 ألف...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

10 % من نفقات الصحة لعلاج الأسنان

أكدت وزارة الصحة أن صحة الفم تستأثر بنحو 5% إلى 10% من مجموع النفقات الصحية العمومية، معتبرة أن علاج المشكلات الصحية التي تصيب الأسنان...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

القبض على باكستاني بحوزته 101.250 كجم من القات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن في...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

إطار تنظيمي لتراخيص أجهزة الإنقاذ البحري

يعتزم قطاع المواصلات والاتصالات في الهيئة العامة للنقل تعديل اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة.وتهدف...

icon-byline.pngالرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

دوام حضوري لفصول الـ 36 طالبا

أبلغت إدارات المدارس طلابها بالمرحلة المتوسطة والثانوية، بالعودة الحضورية أمس مع الالتزام بلبس الكمامة داخل المدرسة، واتباع...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : سعد الحربي
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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