بعنوان "تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل".. التطبيقات الإلكترونية في جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار

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المشاركون: المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بنحو 30%

تناولت الجلسة الحوارية بعنوان "تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل" المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة اليوم التجارة الإلكترونية، وسعي الشركات لتطوير أعمالها.

وتحدث المشاركون في الجلسة عن موضوع التدخل في الأوامر المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية المتنوعة، وسعي الشركات لتطوير عملها في المستقبل، مشيرين إلى أن المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بنحو 30%.

وأوضح المتحدثون في الجلسة أن الشركات في المملكة بدأت في التوسع بأعمالها؛ بهدف القرب من العميل من خلال برامج وتطبيقات تقنية متنوعة خاصة بالمستهلك، مؤكدين أن البيئات الضخمة والذكاء الاصطناعي ستسهم بصورة فعالة في إدارة المستودعات، وتخزين ونقل البضائع والإمداد اللوجستي.