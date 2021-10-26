أخبار عاجلة

لبنان.. أهالي موقوفي أحداث الطيونة يطالبون بإخلاء سبيل أبنائهم -
"حركة أمل" اللبنانية: لن نساوم على دماء ضحايا وجرحى "جريمة" الطيونة -
الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز -
بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر -
إيهاب لهيطة: أتطلع لأحلام جديدة فى نادى الجزيرة..وسأعمل جاهدًا لخدمة الأعضاء -
بيراميدز يستضيف بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات -
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات -
مرتبط يد الزمالك 2002 يهزم الزهور في الدوري -
دوري أبطال أوروبا .. مباراة مانشستر يونايتد الآن -
مانشستر يونايتد مباشرة اليوم .. رونالدو يقود المانيو ضد آتالانتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 11846.69 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11846.69 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 11846.69 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال لـ156 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضاً 43.15 نقطة ليقفل عند مستوى 11846.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: هرفي للأغذية، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وسليمان الحبيب، وشركة المعمر للأنظمة والمعلومات، وكيمانول، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.24%.

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 86.17 نقطة ليقفل عند مستوى 23951.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1309 صفقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية

"شكل مذهل" يظهر فجر الأربعاء في سماء السعودية والوطن العربي

"شكل مذهل" يظهر فجر الأربعاء في سماء السعودية والوطن العربي

منتخب السعودية الأولمبي يفوز على بنجلاديش بثلاثية نظيفة

منتخب السعودية الأولمبي يفوز على بنجلاديش بثلاثية نظيفة