أخبار عاجلة

لبنان.. أهالي موقوفي أحداث الطيونة يطالبون بإخلاء سبيل أبنائهم -
"حركة أمل" اللبنانية: لن نساوم على دماء ضحايا وجرحى "جريمة" الطيونة -
الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز -
بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر -
إيهاب لهيطة: أتطلع لأحلام جديدة فى نادى الجزيرة..وسأعمل جاهدًا لخدمة الأعضاء -
بيراميدز يستضيف بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات -
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات -
مرتبط يد الزمالك 2002 يهزم الزهور في الدوري -
دوري أبطال أوروبا .. مباراة مانشستر يونايتد الآن -
مانشستر يونايتد مباشرة اليوم .. رونالدو يقود المانيو ضد آتالانتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيران

Print
هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيران هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيران
اجتماع طارئ لحل المشكلة

هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية أن الخلل الذي تسبّب في تعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد، اليوم "الثلاثاء"؛ سببه هجوم سيبراني.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مجلس الأمن القومي أن الخلل نتج عن هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود، وأن تفاصيل الهجوم ومنشؤه موضع تحقيق.

وبثّ التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على مقربة منها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها ذكرت المتحدّثة باسم الشركة الإيرانية لتوزيع المشتقّات النفطية فاطمة كاهي، أن الشركة دعت إلى اجتماع طارئ لحل المشكلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات

بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات

واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان

واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان