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البرلمان الليبي يواصل تحصين قانون الانتخابات

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البرلمان الليبي يواصل تحصين قانون الانتخابات البرلمان الليبي يواصل تحصين قانون الانتخابات

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يواصل البرلمان الليبي في طبرق، شرقي البلاد، الثلاثاء، جلساته لحسم تعديل بعض بنود قانون الانتخابات الرئاسية لحمايته من أي طعون محتملة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان له، إن رئاسة البرلمان واصلت انعقادها لليوم الثاني، بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وأضاف أن الجلسة انطلقت برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان «فوزي النويري»، وافتتحت بالشروع في مناقشة مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، واستكمال باقي تعديلات قانون الانتخابات، وهي مغلقة.

وفي وقت سابق أمس، أقر مجلس النواب الليبي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.

كما أقر المجلس تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً من 40 عاماً بأغلبية الحاضرين من النواب.

وجاء التصويت ضمن جلسة مجلس النواب الليبي المغلقة التي عقدت أمس الإثنين في مدينة طبرق، حضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وخصصت للتحاور والنقاش بشأن التعديلات التي طلبتها المفوضية، بالإضافة لمناقشة بعض مشاريع القوانين مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية.

المصرى اليوم

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