«اغتصبوها وعذبوها لمدة أسبوع».. تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل «طفلة الإسكندرية»

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واصلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، الثلاثاء، التحقيق في واقعة اتهام 3 أشخاص باحتجاز فتاة لمدة أسبوع ومعاشرتها جنسيا وتعذيبها ما ادى لمقتلها وامر المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزة بالاسكندرية باستعجال تقرير الصفة التشريحية النهائى للمجنى عليها تمهيدا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة، واحتجاز إنثى دون رضاها ومواقعة أنثى دون 18 عامًا.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار أحمد سمير غيث رئيس نيابة ثان الرمل في الواقعة التي حملت رقم 10738 لسنة 2021

تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة سيدة متوفاة مسجاة على الأرض أمام مقابر خورشيد طريق «الإسكندرية – القاهرة» الزراعي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر بها آثار تعذيب شديد وإصابات بمختلف أنحاء الجسم، وبجوارها بعض المتعلقات.

وجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة لما يتسم به الحادث من خطورة إجرامية.

وشملت الخطة الاستعانة بكاميرات المراقبة بخط السير- إن وجدت وحصر وفحص حالات الغيابات بنطاق مديرية أمن الإسكندرية والمحافظات المجاورة ونشر أوصاف الجثة.

وتوصلت خطة البحث إلى تحديد شخصية المتوفاة وتدعى «س.أ.م.م» وشهرتها «منه»، 14 عاما، مقيمة بعزبة المراغي القديمة، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

وبعرض الجثمان على والدها ووالدتها بمشرحة كوم الدكة، تعرفا عليها، وأضافا أن المجني عليها كانت قد أبلغتهما منذ أكثر من أسبوع أنها محتجزة لدى شخص يدعى «خالد» بمنطقة عزبة البحر.

وأشار الأب أنه لا يعرف المذكور ولم يقم بالإبلاغ خوفا من حدوث مكروه لأبنته في حالة إخطار الشرطة، وأن نجلته طلبت منه الاطمئنان وعدم القلق فأثر الانتظار لحين ظهور أي جديد أو حدوث اتصال آخر.

ووفقا لمحضر تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية تبين أن، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «خالد.م.أ.م» وشهرته «بحر» في بداية العقد الثالث من العمر، مقيم عزبة البحر بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، ونجل عمته «حمزة.ص.ع.ح» في نهاية العقد الثاني من العمر، مقيم الطابية بمركز كفر الدوار، وصديقهما «حمدي.أ.ح.أ» وشهرته «الدود» في نهاية العقد الثاني من العمر/ مقيم بعزبة الخمسمائة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

وتبين قيام الأول والثاني بالتحايل وتظاهر الأول برغبته في الزواج منها وتمكنهما من احتجازها بعد استدراجها بداخل الشقة الخاصة بالأول بمنطقة عزبة البحر، وتناوبهما هو والثاني معاشرتها جنسيا حال كونها حدث.

وأضاف محضر التحريات الذي تسلمته النيابة العامة قيام الأول والثاني بتعذيبها في مختلف أنحاء جسدها بأدوات مختلفة ومنع الطعام والشراب عنها والتعدي عليها بالضرب بسبب استيائها من معاشرة الثاني لها وتحدثها عنه بصورة مهينة ما أثار حفيظة كل منهما ضدها بسبب صلة قرابتهما.

ووفقا للتحقيقات تسبب استمرار تعديهما عليها لعدة أيام في حدوث إصابات شديدة بكامل أنحاء جسدها وحدوث وهن عمدا من الأول والثاني ما نتج عنه وفاتها نتيجة لمنع الطعام والشراب والتعذيب والضرب، فاستعنا بالثالث في نقل جثتها بداخل التوك توك قيادته وإلقائها أمام مقابر خورشيد ليلا.

وأضافت التحريات بقيام الأول بالاستيلاء على هاتف محمول كان بحوزة المجني عليها وبيعه عقب التخلص من جثمانها لأحد عملائه ويدعى «ح.ك.م» مقيم بعزبة الخمسمائة.

أعد ضباط المباحث عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أسفرت عن ضبط المتهمان الأول والثاني، فيما نجحت مأمورية أخرى بالتنسيق مع وحدة مباحث المنتزه ثالث من ضبط المتهم الثالث.

وأقر المتهم الأول بتناوب تعذيب المجني عليها هو والمتهم الثاني باستخدام «كسوة مخدة» لها مسمى «طره» تشبه الكرباج، وعصا خشبية، وقطعة حديدية، وإطفاء السجائر بأنحاء جسمها، ومنعها عن الطعام والشراب.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى الشقة الخاصة بالمتهم الأول بعزبة البحر، وتبين من المعاينة وجود آثار دماء وقطعة حديدية وكيس مخدة على هيئة كرباج وقميص وفانلة وملاية بها آثار دماء تم التحفظ عليهم.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم الأول تفصيليا بكيفية ارتكاب الواقعة، حيث قال «هي كانت قاعده معايا في البيت وعاشرتها جنسيا وضربتها وعذبتها أنا وحمزة لحد لما ماتت.. وأنا أقنعتها تطلع معايا الشقة ومشيت حمزة علشان كنت حاسس انها قلقانه منه».

وأضاف: «بداية ضربي ليها وفي اليوم ده نمنا سوا وصحيت لقيتها نايمه على الارض قمت ماسكها ضربها بالطره إلى عملتها ولسعتها بالسجاير وحمزة هو كمان كان بيضربها وبيلسعها بالسجائر عشان تتكلم وتقول الحقيقة»، وعلل المتهم قيامه بتعذيب المجنى عليها بقوله «عشان انا كنت حاسس انها فكراني عبيط وكل ما كانت تكذب كنت بضربها وبخليها تنام تحت السرير».

وتابع: «يوم السبت بنده عليها من تحت السرير انا وحمزة مردتش عليا بشدها لقيت جسمها زي ما يكون مخشب قعدت ضغط على بطنها واشربها ميه بس عرفت خلاص انها ماتت، وخدت التليفون وأديته لواحد علشان عليا فلوس»، كما ورد في التحقيقات.